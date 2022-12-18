أسامة أبو السعود



كعادتها السنوية احتفت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي في مقرها باليوم العالمي للغة العربية بالتعاون والمشاركة مع جمعية «جود الخيرية»، ومشروع «صغيرك سفيرك».



وضم اليوم فعاليات متنوعة وثرية لتعزيز اللغة العربية منها: معرض الكتاب لمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، معرض كتاب الطفل ويضم مكتبات مختلفة، جلسات قراءة القصص التفاعلية للأطفال، مسرح العرائس، سينما الأطفال، وركن الخط العربي والطباعة. وبهذه المناسبة، قالت مديرة مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي سعاد العتيقي «اليوم هو اليوم العالمي للغة العربية، فالمكتبة كعادتها دائما تهتم في هذا اليوم وتقيم معرضا للكتاب العربي تكون فيه أسعار الكتب رمزية بربع دينار»، ويحتوي على الآلاف من العناوين. وأضافت العتيقي: هذه السنة شاركت المكتبة أيضا بالتعاون مع جمعية جود الخيرية ومشروع صغيرك سفيرك في نشاط خاص للأطفال تحت شعار «العربية لغتي»، وذلك الشعار ليعزز اللغة العربية عند الأطفال وحتى يعرفوا أن لغتهم الأم هي العربية. وتابعت «ويشمل هذا النشاط العديد من الفعاليات منها قراءة قصص باللغة العربية لسن فوق أربع سنوات، وأيضا هناك معرض للكتاب العربي للطفل تشارك فيه عدة دور نشر مثل دار ذات السلاسل وغيرها، وسيستمر معرض مكتبة البابطين حتى اليوم ويشتمل خصما على إصدارات المكتبة بنسبة 50%».



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «جمعية جود» عبدالعزيز يوسف الزايد إن الاحتفالية جاءت بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وأنه أول تعاون لهم مع مكتبة البابطين المركزية، لافتا إلى أن الاحتفالية تتضمن العديد من الأنشطة التي تستهدف الطفل وتحقق الفائدة المرجوة.