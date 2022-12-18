قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه يتمركز حاليا نطاق من الضغط المرتفع تبلغ قوته بين 1018 و1020 مليبار يغطي معظم أجزاء شبه الجزيرة ويسبب هبوب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و20 كم/ س تجعل جو المنطقة صحول وخاليا من الغيوم ويميل نحو البرودة قليلا وخصوصا في الليل، مشيرا الى انه من المتوقع ان تكون الحرارة بين 11 و15 درجة، وفي النهار تكون وفق المعدل العام من 22 الى 23، وسيستمر هذا الجو برياح شمالية غربية حتى الأربعاء 21 ديسمبر الجاري مع نهاية فترة غيوب «النجم الأحيمر» وظهوره مؤشر على نهاية الرياح النشطة خلال هذه الفترة ثم بعد ذلك تتحول الرياح إلى رياح كوس ويتغير فيها الطقس.



وأضاف المرزوق: تبدأ بعد ذلك الرياح النفاثة تهب على شبه الجزيرة العربية فيتبعها تكون منخفض جوي عميق تكون قوته بين 1008-1011 مليبار يحتل مكان المرتفع الجوي الذي كان يغطي المنطقة، مبينا ان المنخفض سيغطي المنطقة الوسطى والغربية وسواحلها المطلة على البحر الأحمر، مما سيؤدي إلى تحول الرياح إلى رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية (رياح كوس إلى كوس مطلعي) من المحتمل أن تكون نشطة سرعتها بين 20 و35 كم/س ونتيجة لهبوب رياح الكوس.



وتابع: ومع دخول فصل الشتاء بالمنطقة في 21 ديسمبر الجاري مع تعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء يكون الليل في غاية الطول والنهار في غاية القصر، فهناك احتمال لتكون غيوم ركامية يوم الخميس المقبل من المحتمل ان تستمر حتى مساء الجمعة 23 ديسمبر تتيح فرصة لسقوط أمطار رعدية متفرقة من المحتمل ان يستمر سقوطها إلى ساعات الفجر الأولى من يوم السبت.



وذكر انه مع صباح يوم السبت المقبل من المحتمل جدا عودة المرتفع الجوي إلى المنطقة مرة أخرى مسببا عودة الرياح الشمالية الغربية والجو الصحو الخالي من الغيوم مع انخفاض طفيف جدا في درجات الحرارة مع دخول فترة «برد الانصراف» (لا برد إلا في انصراف)، ويستمر ذلك حتى آخر يوم في السنة، ويكون هناك احتمال بعودة «رياح الكوس» التي قد تتيح فرصة مرة أخرى لسقوط الأمطار مع نهاية السنة الميلادية، والله تعالى أعلم.