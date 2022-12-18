هادي العنزي



واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت انتصاراته في الدوري العام، محققا فوزه الـ 7 تواليا، رافعا رصيده إلى 14 نقطة، في صدارة الترتيب، بعدما تجاوز النصر 127-89 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، فيما تكبد النصر خسارته الـ 5 ليصل إلى النقطة التاسعة.



ولم يواجه المدرب الألماني بيتر شومرز أي عقبات لتجاوز النصر، فبسط افضلية ميدانية على فريق المدرب أنور الدويلة، لينهي الربع الأول بفارق 9 نقاط (25-16)، وزاد «الأبيض» من فاعليته الهجومية في الربع الثاني مسجلا 37 نقطة، بينما لم يسجل لاعبو «العنابي» سوى 25 نقطة، لينتهي النصف الأول من المباراة بفارق 21 نقطة للكويت (62-41).



وتراجع أداء لاعبي النصر في الربع الثالث، وعلى الجهة الأخرى حافظ لاعبو الكويت على نسقهم المرتفع، ليواصلوا بسط أفضليتهم، وتوسيع الفارق إلى 38 نقطة (35-18)، وفي الربع الأخير أتاح الألماني شومرز الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب لزيادة خبراتهم التراكمية، ليأتي الشوط متكافئا لعبا ونتيجة (30 نقطة لكل منهما)، ولتنتهي المواجهة بانتصار جديد للكويت.