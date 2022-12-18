فاز فريق بروميناد آيس للتزلج على الجليد من الكويت بـ25 ميدالية في الفئات والمستويات المختلفة لبطولة بانكوك الدولية للتزلج على الجليد التي أقيمت في الفترة من 9 حتى 11 الجاري، حيث تجاوز عدد المشاركين المتنافسين 400 لاعب من مختلف بلدان العالم وخصوصا البلدان الآسيوية، إضافة إلى دولتي الكويت والإمارات.



وفي هذا الصدد، أعربت عضوات الفريق الفائزات عن سعادتهن بالفوز في البطولة بمستوياتها المختلفة بعد استعدادهن لها من خلال برنامج تدريبي مكثف امتد لأشهر، ولفتن إلى أن فريقهم هو الوحيد الممثل للكويت في المسابقات. وكشف المتباريات وهن تاليا البدر، ليلى رشدي، كنزي العدلي، وليلى الموسوي عن فوز فريقهن بـ8 ذهبيات من اجمالي الـ25 ميدالية حصدها الفريق في البطولة التي تميزت بأجوائها الحماسية.