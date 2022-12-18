أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل أن قطاع الإنشاءات والمرافق والصيانة بالهيئة باشر متابعة المنشآت والملاعب الرياضية منذ فترة بناء على توجيهات وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بضرورة رفع كفاءة الملاعب وتحسين وبذل الجهود لصيانة الارضيات وطريقة معالجتها.



وبين أبل أن هناك عددا من الاجتماعات تم عقدها خلال الفترة الماضية وأخرى ستعقد للتنسيق والتعاون مع اتحاد كرة القدم والأندية لاستعراض تقارير لجان المتابعة التي قامت بزيارة الاندية والملاعب على مدار الأيام الماضية لتشخيص الوضع والوقوف على الاحتياجات اللازمة من اجل وضع البرنامج الزمني وتحديد الاولويات للانتهاء من عملية صيانة أرضيات الملاعب لظهورها بالشكل اللائق.



وأشار إلى أن هناك اجتماعات أخرى مع شركات الصيانة وبمتابعه قطاع الانشاءات والصيانة بالهيئة لمعالجة تراجع مستوى أرضيات الملاعب وإيحاد حلول سريعة للمعالجة والصيانة وتفعيل بنود التعاقدات والشروط الجزائية ليتحمل كل جانب مقصر مسؤوليته طبقا للعقود المبرمة بما في ذلك استاد جابر الدولي.



وناشد أبل الجميع ضرورة التعاون والوقوف أمام مسؤوليته والمتابعة مع الشركات المعنية وتقييم عملها، وعلى الجميع تحمل مسؤوليته.