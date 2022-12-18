مبارك الخالدي



وجهت إدارة النادي العربي خطابا رسميا لاتحاد كرة القدم تطلب فيه سرعة الفصل في الاحتجاج المقدم منه حول مشاركة اللاعب جابر العجاجي مع فريق النصر أمام العربي في مباراة الفريقين ضمن الجولة العاشرة لدوري زين الممتاز الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.



وطالب مجلس ادارة النادي اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح وصحيح القانون وإعطاء العربي حقه دون مماطلة أو تأخير لكون اللائحة الخاصة بالمسابقات واضحة ولا اجتهاد فيها مع النص الملزم والواجب التطبيق، مشيرا الى أن مشاركة اللاعب مع النصر تمت دون توافر عقد احترافي وعليه فإن الخطأ يستوجب قلب نتيجة المباراة 3-0 لمصلحة العربي.



وأكد العربي ان التأخير والمماطلة في حسم القرار ومحاولة الالتفاف على النصوص وتجييرها ستواجه من قبل النادي بحزم، وان النادي لن يتنازل عن حقه واستخدام كل الوسائل والسبل والطرق القانونية وبكل قوة.

وطالب النادي اتحاد كرة القدم التزام الأسس الحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية واستكمال تطبيق استراتيجية تطوير الكرة الكويتية، وهو أمام اختبار حقيقي، فإما ان يطبق اللوائح الملزمة للجميع ويكسب ثقة الشارع الرياضي، وإما أن يسقط ويدخلنا في نفق مظلم لا تحمد عقباه.