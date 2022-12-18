

حقق المتسابق عبدالله الفاضل لقب بطل أبطال العالم (التاج الثلاثي) بفئة ستوك لكبار المحترفين PRO ضمن منافسات بطولة تايلند الدولية للدراجات المائية ثالث مراحل البطولة التي تشرف عليها المنظمة الدولية (I.J.S.B.A).

وأعرب الفاضل في تصريح عن بالغ سعادته لتحقيق أكبر لقب في مسيرته الرياضية والذي حققه من خلال المشاركة في كل من بطولة أوروبا في پولندا وبطولة العالم في ولاية اريزونا الاميركية والختامية في مملكة تايلند التي انطلقت 14 ديسمبر الجاري وتختتم منافساتها اليوم.

وأضاف أن المنافسة التي حقق فيها أيضا كأس المركز الرابع مما حسم حصوله على اللقب كانت قوية، مشيرا إلى أن بطولة تايلند تتميز بوجود عدد كبير من المتسابقين لاسيما من قارة آسيا، إذ بلغ عدد المتسابقين قرابة 300 متسابق موزعين على 20 فئة.



كما حقق فيصل بوربيع لقب فئة «ستوك» للمبتدئين ضمن منافسات البطولة نفسها، حيث قال رئيس وفد النادي البحري عبدالله بوربيع إن ما حققه الواعد فيصل يأتي استكمالا للانجازات الكبيرة التي يحققها أبطال الكويت على مستوى أعلى محفل دولي في سباقات الدراجات المائية.