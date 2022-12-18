يشارك مكتب الشهيد في «الأسبوع الكويتي الثالث عشر بجمهورية مصر العربية» تحت شعار «أشقاء للأبد» وذلك على مدى أربعة أيام في الفترة بين 19 و22 الجاري، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية د.مصطفى مدبولي، وبحضور سفيرنا في جمهورية مصر العربية غانم الغانم والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وعدد من الوزراء والمسؤولين بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية الكويتية والمصرية، ويجري خلال المعرض التعرف على ما تقوم به تلك المؤسسات والجهات المشاركة من أعمال، وكذلك تبادل الخبرات.



وقال المدير العام لمكتب الشهيد صلاح العوفان إن المكتب سيعرض خلال مشاركته رؤية مكتب الشهيد التي يستمدها من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ولذلك فإن مكتب الشهيد يعمل على السعي لأن يكون رائدا في الخدمة المجتمعية والوطنية كأسرة واحدة وفق جودة شاملة للنهوض بالعمل الإنساني، وفاء لشهدائنا الأبرار واقتداء بصاحب السمو الذي أطلق شعار «نعتز بشهدائنا».



وأضاف العوفان إن المكتب سيقوم بتوزيع مطبوعات وهدايا تذكارية، ويعرض تجربة الكويت الرائدة في مجال تكريم وتخليد شهدائها الأبرار، ويتبادل الخبرات وخطط العمل والتنمية العملية والمشاركة المجتمعية مع الجهات المشاركة بالمعرض، ويبحث سبل التعاون الممكنة لتطوير العمل الإنساني.



وقال إن مكتب الشهيد يحرص على ضرورة المشاركة بالمحافل الدولية، وعرض التجربة الكويتية، التي ترعى أسر الشهداء من 14 جنسية، تأكيدا على دور الكويت في زيادة الوعي والعمل الإنساني الذي يشكل إضافة مهمة في سجلها الإنساني عربيا وإقليميا.



وكشف العوفان عن أن 40 شهيدا من الكويت استشهدوا على أرض جمهورية مصر العربية خلال حرب قناة السويس في عامي 68 و70 وفي حرب أكتوبر 73، كما أن تسعة من شهداء جمهورية مصر العربية الشقيقة امتزجت دماؤهم بدماء إخوانهم الكويتيين إبان الغزو العراقي الغاشم للكويت، وذلك تأكيدا على الإيمان بوحدة الأمة العربية ووحدة المصير.