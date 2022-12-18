رشيد الفعم



بحضور وزراء الصحة والتجارة والمالية تعقد اللجنة الصحية البرلمانية اليوم أول اجتماعاتها المتعلقة بالتكليف الصادر من مجلس الأمة بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة، مع المسؤولين في وزارة الصحة وشركات الأدوية المحلية، الوكلاء، واتحاد مستوردي الأدوية، ووزارة المالية وأي جهات أخرى معنية، على أن ترفع تقريرها في الجلسة القادمة متضمنا الأسباب والنتائج والتوصيات والمتسببين في الأزمة.



وأشار مصدر نيابي إلى ان اللجنة لديها كثير من الإجابات من خلال الرد الذي أتى من الجهة المعنية خلال فترات سابقة حول نقص الأدوية وسترفع تقريرها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين على ان تكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.