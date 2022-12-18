علي إبراهيم



طلبت الهيئة العامة للطرق والنقل البري من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء 5 مناقصات لعدم توافر اعتمادات مالية لها.



وفي التفاصيل، طلبت الهيئة إلغاء مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الطريق الإقليمي الجنوبي من شمال كبد إلى السالمي، وكذلك الطريق الاقليمي الشمالي من تقاطع 58 إلى منفذ السالمي الحدودي، والطريق الاقليمي الشمالي من التقاطع المستقبلي مع طريق السالمي إلى التقاطع مع طريق العبدلي السريع، وأيضا الطريق الإقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع إلى التقاطع المستقبلي مع طريق الصبية السريع، والطريق الإقليمي الشمالي من تقاطع 82 إلى تقاطع 58.



وفي هذا الصدد، اطلع جهاز«المناقصات» على طلبات «الطرق» وجاء رأيه بعدم الاختصاص نظرا لطرح أعمال تلك المناقصات تحت نطاق عمل مواد القانون رقم 37 لسنة 1964.