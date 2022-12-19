رسوم الوافدين : 7 دنانير للاستشارة الصحية وصرف الأدوية من المستوصف و15 من الحوادث و20 من العيادات الخارجية

رئيس الوزراء يتوجه غداً الثلاثاء إلى الأردن للمشاركة في قمة دعم العراق ..وقبول استقالة وزير الدفاع وتأجيل اجتماع السلطتين لمزيد من التنسيق

"المالية" تسلمت الأعداد و المبالغ المستحقة لمكافأة الصفوف الأمامية في "الدفاع" و "الحرس" و"الإطفاء" ولا توجد إجراءات أخرى وسيتم الإيداع في الحسابات

عبير الدعيج: الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة لـ"أمامية" الدفاع و الحرس الوطني و الاطفاء

اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي اليوم و سيتم قبول استقالة وكيلة "المواصلات "



مريم بندق

علمت «الأنباء» أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يغادر البلاد غدا الثلاثاء متوجها إلى الأردن للمشاركة في القمة الثانية حول دعم العراق لمواجهة تحديات كبيرة لها علاقة بالأمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة.

ويرأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي اليوم، حيث يولي المجلس أهمية كبيرة لتفكيك الأزمة الإسكانية والتعاون مع مجلس الأمة لتمرير مشروعات القوانين المدرجة، لافتة إلى جهود تبذل لجدولة زمنية للمدن السكنية التي ستقام على الأراضي الجديدة التي خصصت مؤخرا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتستعد الحكومة لجلسة الرد على ملاحظات «المحاسبة».

وعلمت «الأنباء» انه تم قبول استقالة وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وتكليف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بحقيبة وزير الدفاع بالإنابة.

وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 10 نوفمبر تحت عنوان «صرف أمامية العسكريين بصفة الاستعجال»، تسلمت وزارة المالية الأعداد والمبالغ المستحقة لمكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في وزارة الدفاع والحرس الوطني والادارة العامة للإطفاء، ولا توجد أي إجراءات تدقيق أخرى لوزارة المالية التي ستتولى إيداع المبالغ المطلوبة في حسابات هذه الجهات عاجلا.

وردا على سؤال حول توقيت اعتماد رفع السقف التقاعدي للمتقاعدين أجابت المصادر: هذا أمر متفق عليه وسيتم اقراره فور إنجاز الدراسة التي كلفت بها وزارة المالية مع مؤسسة التأمينات.

وعلمت «الأنباء» أنه سيتم قبول استقالة وكيلة وزارة المواصلات خلود الشهاب.

الجدير بالذكر أنه تم تأجيل اجتماع السلطتين الذي كان مقررا اليوم لمزيد من التنسيق.

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يتوجه غداً الثلاثاء إلى الأردن للمشاركة في القمة الثانية حول دعم العراق

علمت " الأنباء" أن رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يغادر البلاد غداً الثلاثاء متوجها إلى الأردن للمشاركة في القمة الثانية حول دعم العراق .

هذا، وتشهد القمة عقد مؤتمر بغداد النسخة الثانية في عمان 20 الجاري تحت شعار "الشراكة والتعاون وكيف نعمل معا من أجل دعم العراق واستمرارية دعمه "والذي يواجه تحديات كبيرة لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة ويحتاج لعلاقات إقليمية ودولية لمواجهة هذه التحديات.



اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي اليوم

يرأس رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي غداً الإثنين في قصر السيف



قبول استقالة وزير الدفاع



علمت "الأنباء" انه تم قبول استقالة وزير الدفاع و تم تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بحقيبة وزير الدفاع بالإنابة .



7 دنانير للاستشارة الصحية وصرف الأدوية من المستوصف و15 من الحوادث و20 من العيادات الخارجية

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً بتحصيل رسوم لصرف الأدوية من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي. ونص القرار على تحديد الرسوم لتكون عند صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) بقيمة 5 دنانير، وعند صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير، وبقيمة 10 دنانير عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية.

هذه الرسوم بجانب رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة دينارين عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات)، و 10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.

وتضمن القرار استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من اليوم.



"المالية" تسلمت الأعداد و المبالغ المستحقة لمكافأة الصفوف الأمامية في "الدفاع" و "الحرس" و"الإطفاء" ولا توجد إجراءات أخرى وسيتم الإيداع في الحسابات

تأكيداً لما نشرته "الأنباء" في 10 نوفمبر تحت عنوان "صرف أمامية العسكريين بصفة الاستعجال"



تأكيداً لما نشرته " الأنباء" في 10 نوفمبر تحت عنوان " صرف أمامية العسكريين بصفة الاستعجال " ، تسلمت وزارة المالية الأعداد والمبالغ المستحقة لمكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في وزارة الدفاع والحرس الوطني والادارة العامة للإطفاء.

ولا توجد أي إجراءات تدقيق أخرى لوزارة المالية التي ستتولى إيداع المبالغ المطلوبة في حسابات هذه الجهات.

عبير الدعيج: الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة لـ"أمامية" الدفاع و الحرس الوطني و الإطفاء

أعلنت وكيلة ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة لمكافأة الصفوف الأمامية للمؤسسات العسكرية ( وزارة ‏الدفاع ، الحرس الوطني ، قوة الإطفاء العام ).

وأكدت الدعيج انه تم مخاطبة وزارة المالية بكشوف المستحقين متضمنة الأعداد والمبالغ المستحقة لإتمام عملية الصرف لمستحقي المكافأة ، وذلك بعد التنسيق والتعاون بصورة مباشرة مع المعنيين لدى المؤسسات العسكرية فور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1144) لسرعة تجهيز كشوف المستحقين للمكافأة واستمر العمل يوميا خلال هذه الفترة حتى تم الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة للكشوف في الموعد المحدد .

وتقدمت بجزيل الشكر للقائمين على هذا العمل بديوان الخدمة المدنية للجهود التي بذلت للانتهاء من إجراءات المراجعة والتدقيق على هذه الكشوف في ضوء تكليفهم بإنجاز العمل خلال فترة زمنية محددة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1144) المتخذ في اجتماعه رقم (45- 3/ 2022) المنعقد بتاريخ 2022/10/31 والمتضمن الموافقة على معاملة منتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام بمثل ما تم التعامل به مع منتسبي وزارة الداخلية بشأن صرف مكافأة الصفوف الأمامية النقدية وذلك حسب الآلية المتبعة للصرف والفئات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (686) المتخذ في اجتماعه رقم (2020/33) المنعقد بتاريخ 2020/5/25.