هادي العنزي



واصل فريقا ناديي الفتاة والتضامن صراعهما على صدارة دوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات، بعد تغلب الأول على نادي الكويت 4-2، فيما تفوق التضامن على فتيات العيون 5-0، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري، ليرفع «الفتاة» رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، وبفارق الأهداف عن التضامن، وبقي فريق الكويت على رصيده السابق بـ 6 نقاط في المركز الثالث، وظل «فتيات العيون» دون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير.



وجدت سيدات التضامن صعوبة في التسجيل بشباك «فتيات العيون» في الشوط الأول، لينتهي بالتعادل 0-0، وما ان بدأ الشوط الثاني حتى شنت لاعبات التضامن عديد الهجمات، وتمكنت إيسابيل ماريا من افتتاح التسجيل، لترفع رصيدها إلى 9 أهداف في صدارة أكثر اللاعبات تسجيلا للأهداف، لينهار بعدها الخصم، ولتستقبل شباكه 4 أهداف متتالية، تناوبت عليها عيناء الحاج، ولاعبة منتخبنا الوطني فجر أحمد (هدفين)، واختتمت الأهداف حوراء الكلبي بإضافة الهدف الخامس.



وفي المواجهة الثانية واصل «الفتاة» تشبثه بصدارة الترتيب، بعدما تمكن من تجاوز عقبة الكويت بأربعة أهداف، سجلت راريني كريستان منها ثلاثة أهداف «هاتريك»، فيما تكفلت ناتاليا كارولينا بالهدف الرابع، وسجلت هدفي الكويت فرانشيسكا فاليريا وتايلا هيلين.