مبارك الخالدي



يتجدد السباق بين فرق دوري زين الممتاز مساء اليوم مع انطلاق منافسات الجولة الـ 11 من المسابقة عندما يستضيف كاظمة الثالث برصيد 16 نقطة فريق الجهراء الخامس بـ 13 نقطة في الـ 6:40 مساء، ويسبقه اللقاء الذي يجمع فريقي النصر التاسع بـ 11 نقطة مع صاحب المركز الأخير الساحل برصيد 8 نقاط في الـ 4:00.



ويخوض البرتقالي المباراة بعد استعادة توازنه في الجولة الماضية بالفوز على الفحيحيل بهدف دون رد حافظ من خلاله على تواجده قريبا من خط الصدارة، ومن المتوقع ان يشهد اللقاء عودة هداف الفريق شبيب الخالدي من الإصابة ليضيف قوة هجومية الى كتيبة المدرب الروماني ايلي ستان.



في المقابل، يخوض الجهراء المباراة قادما من خسارة من المتصدر الكويت بثلاثية، اذ لم يقدم ابناء القصر الاحمر العرض المنتظر بسبب غيابات عدد من عناصره الأساسية خصوصا الحارس بدر الصعنون الذي ربما يعود مجددا في مواجهة اليوم، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1-1.



ويشهد ستاد عبدالله الخليفة لقاء لا يخلو من الاثارة يجمع النصر مع الساحل المنتشي بانتصار تاريخي على حساب القادسية 4-1، ويخوض العنابي المباراة بقيادة المدرب الوطني محمد المشعان وعينه على الثلاث نقاط بعد انتزاع تعادل بطعم الفوز امام العربي في الجولة السابقة، وتضم كتيبة الفريق نخبة مميزة من اللاعبين المحليين يقودهم الواعد محمد دحام ومشعل فواز.



في الجهة الأخرى، يأمل ابناء ابوحليفة مواصلة العزف على نغمة الفوز، حيث يعيش الفريق حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز على الاصفر ما يشكل دافعا لكسب نقاط اليوم وتوديع ذيل الترتيب، وبجيد ابناء المدرب الوطني محمد دهيليس اللعب الجماعي كما يمتلك الفريق لاعبين محترفين على مستوى عال وهم: حمد العبسي وحمزة بن عبدة وطارق عجون وجيوفاني سيلفا، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز النصر 3-1.