

يحيى حميدان



أكد عضو مجلس ادارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس، أن «العنيد» يطمع في تحقيق النقاط الثلاثة عندما يلتقي المتصدر الكويت بعد غد (الأربعاء) في الجولة الـ 11 من دوري «زين» الممتاز.



وأشار دابس، في حديث خاص مع «الأنباء»، إلى أن مثل هذه المباريات تحتاج إلى تركيز كبير وجهد مضاعف من اللاعبين، وهم يدركون حجم المسؤولية في مواجهة «الأبيض»، الذي يضم لاعبين مميزين.



وبين أن صفوف التضامن مكتملة في هذه المواجهة، لافتا إلى أن «العنيد» يسعى لمواصلة نتائجه المميزة بعد فوزه في آخر مباراتين على النصر 4-0 والسالمية 1-0، مضيفا ان تطور مستوى الفريق كان متوقعا لاسيما أن تجمع اللاعبين كان متأخرا قبل انطلاق الموسم الحالي وذلك لظروف خارجة عن الارادة، وبعدما تجانس اللاعبون حققنا ما نصبو إليه.



وأوضح دابس أن هناك نية كبيرة لتغيير محترف أجنبي أو اثنين في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بالاضافة الى حاجة التضامن للتوقيع مع لاعبين أو 3 محليين، مشيرا إلى أنه في طور المفاوضات حاليا ولكن كل شيء مؤجل بسبب تركيز الفرق الأخرى على المباريات الرسمية قبل التوقف عقب نهاية هذه الجولة بسبب كأس «خليجي 25».



وأفاد بأن «العنيد» يتجه لإقامة معسكر تدريبي خارجي بداية من الأول من الشهر المقبل حتى 18 منه في أبوظبي أو القاهرة.