المشروع يتكون من 3 أجزاء ومصمم على نظام أمواج البحر واللؤلؤة

فكرة المشروع تتناسب مع موقع وتاريخ الكويت وطرح المركز عبر نظام المزايدة للقطاع الخاص

بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة د. حسن كمال بالموافقة على مشروع المركز التعليمي والترفيهي بشارع عبدالله الأحمد.



وقال د. كمال ان المشروع يقع في منطقة شرق وقد صدر قرار من المجلس البلدي عام 2004 لتحديث المشروع.



وأضاف ان قرار اللجنة تضمن تعديلا على القرار السابق يتضمن تخصيص المشروع للبلدية بناء على تغيير آلية طرح المشروع وان هناك قرارا سابقا من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المالية والبلدية، مستدركا بأنه في السابق كان يتم طرح المشروع بنظام B.O.T حسب القرار 2004، مشيرا الى ان المشروع حاليا سيتم طرحه عن طريق مزايدة وسيتم عرض المشروع بشكل متكامل من قبل البلدية خاصة أنه مشروع ثقافي ترفيهي تعليمي من ثلاثة اجزاء ومكونات متعددة اضافة الى جزء تجاري وفندق كما تم تصميمه على نظام موج البحر واللؤلؤة خاصة ان الموقع قرب شاطئ البحر.



وقال ان هذه الفكرة العامة للمشروع تتناسب مع موقع وتاريخ الكويت شريطة ان يتم التنفيذ خلال ثلاث سنوات.



واشار بيان المشروع جاهز للطرح على القطاع الخاص وفق الشروط المحددة.



تجدر الإشارة الى ان الرأي الفني يتضمن الموافقة على:



أولا: تعديل قرار المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب/م أ/169/7/2004) المتخذ بتاريخ 4/4/2004، حيث تعدل الفقرة 2 من البند اولا لتصبح كالتالي: «تخصيص الجزء الشرقي والغربي المقترح للاستعمالات الترفيهية والثقافية والتعليمية للبلدية ت حت مسمى مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد.



ويعدل البند ثانيا ليصبح كالتالي: «الموافقة على طرح مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الاحمد لتنفيذه وتطويره واستثماره من قبل القطاع الخاص بناء على المخططات الشارحة للمشروع ووفقا للقوانين والانظمة المرعية بهذا الشأن على أن يشمل المشروع استعمالات تعليمية ثقافية ترفيهية وتجارية» شريطة ان يلتزم مطور المشروع بالتالي:



٭ تنفيذ البنية التحتية للمشروع وجميع النواحي التجميلية.



٭ إنشاء مبنى مواقف عامة للسيارات متعددة الطوابق الواقع بالجهة الشرقية والبالغة مساحته 4700م2 لخدمة المشروع والمنطقة المحيطة به.



٭ ان يكون الجزء الواقع بالجهة الغربية من المشروع والمطل على شارع عبدالله الاحمد مخصصا للاستعمالات الـتـعـلـيـمـيـة والثقافية والترفيهية والتجارية ونشاط الفندق.



ثانيا: اعتماد استحداث وتنفيذ جسور مشاة تربط بين قطع اراضي المشروع المنفصلة بحيث يكون هناك جسر يربط القطعة «أ» و«ب» وجسر آخر يربط القطعة «ب» و«جـ» وتكون جسورا لخدمة العامة ويكون مستثمر المشروع مسؤولا عن تنفيذها وتشغيلها وصيانتها.



واعتماد المساحات البنائية للمشروع كالتالي:



مساحة الأرض:ـ القطعة «أ» 29526م2.



ـ القطعة «ب» 22872م2.



ـ القطعة «جـ» 4700م2.



مساحة البناء:ـ القطعة «أ» 110911.000م2.



ـ القطعة «ب» 67420.000م2.



ـ القطعة «جـ» 26810.000م2.



والنسب التأجيرية كالتالي:



المساحة التأجيرية (م2):ـ القطعة «أ» والقطعة «ب» 134399م2.



ـ القطعة «جـ» لا يوجد.



النسب التأجيرية (%)ـ القطعة «أ» والقطعة «ب» 75.364م2.



ـ القطعة «جـ» لا يوجد.



ثالثا: اعتماد مكونات المشروع كالتالي:



٭ قطعة «أ» تتضمن مبنى واحدا يتألف من 40 دورا بمساحة بنائية قدرها 110911.000م2 تشمل 3 سراديب تحت الارض لمواقف السيارات، 14 دورا من الدور الارضي حتى الدور الثالث عشر تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية، و26 دورا من الدور الرابع عشر حتى الدور الاربعين تستخدم لنشاط فندق يتخللها دور واحد للخدمات.



٭ قطعة «ب» تتضمن مبنى واحدا يتألف من 11 دورا بمساحة بنائية قدرها 67420.000م2 وتشمل 3 سراديب تحت الأرض لموقف السيارات، و11 دورا من الارضي حتى الدور العاشر تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية يعلوها سطح يتضمن مساحات للتنزه ومسطحات خضراء وألعابا مجانية للاطفال.



٭ قطعة «جـ» تتضمن مبنى واحدا مواقف عامة للسيارات يتألف من 6 أدوار بمساحة بنائية قدرها 26810.000م2 وتشمل 3 سراديب تحت الارض لمواقف السيارات، و6 أدوار من الدور الارضي حتى الدور الخامس فوق الارض لمواقف السيارات لخدمة المنطقة المحيطة بالمشروع يعلوها سطح يستخدم حديقة مجانية للتزلج.



٭ الأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية للقطعتين «أ» و«ب».



٭ النشاط لعدد 25 دورا ضمن القطعة «أ» فقط هو فندق لا يقل عن تصنيف 4 نجوم



٭ الأنشطة التجارية (محلات البيع بالتجزئة والمطاعم) للقطعتين «أ» و«ب».



٭ الأنشطة ضمن القطعة «جـ»:



ـ مواقف سيارات عامة لخدمة المشروع والمنطقة المحيطة به.



ـ حديقة تزلج مجانية Skate Borad Park.



خامسا: ان تستخدم المساحة التأجيرية للمشروع وقدرها 134399م2 وتشكل نسبة (75.364%) من كامل مساحة البناء للقطعتين (أ وب) كالتالي:



٭ مساحات للأنشطة التجارية (محلات البيع بالتجزئة والمطاعم وما في حكمها) لا تزيد على 60% من كامل المساحة التأجيرية للمشروع اي لا تزيد على 80639.40م2.



٭ مساحات للانشطة التعليمية والثقافية والترفيهية لا تقل عن 40% من كامل المساحة التأجيرية للمشروع اي لا تقل عن 53759.60م2.



سادسا: الموافقة على اضافة مساحة تأجيرية وقدرها 1124م2 وتشكل تقريبا (0.636%) من كامل مساحة البناء للمنطقتين «أ» و«ب» تخصص لتغطية الاحتياجات المستقبلية للانشطة ذات المردود المالي التي تخدم رواد المشروع بشرط ألا تتعارض مع الغرض الاساسي له وبيانها للتالي:



٭ المعارض والفعاليات الموسمية والآلات الخدمية والتجارية ذات المردود المالي (مكائن وزارة الداخلية ومكائن صرف النقود وغيرها من الانشطة المشابهة).



واجهة الجهراء



وذكر ان المشروع الآخر على جدول الأعمال هو مشروع واجهة الجهراء شمال مدينة جابر الأحمد على الشريط الساحلي وهو عبارة عن ثلاث مراحل مساحتها تعادل 6 كم2 تقع بين حدود محطة الدوحة الغربية شرقا وحدود محمية الجهراء غربا.



وقال ان المشروع يستند إلى الفرص المتاحة لتطوير واجهة الجهراء لتصبح منطقة ترفيهية وبيئية على مستوى المدينة والمناطق المجاورة، مشيرا الى ان فكرة المشروع سياحي ترفيهي بيئي ويتضمن المحافظة على النظام البيئي في المنطقة القريبة من المحمية ومناطق المد والجزر القريبة من الجهراء التي هي جزء من المحمية، مشيرا الى انه تم ابقاء المشروع على جدول الاعمال لدعوة الهيئة العامة للبيئة وجهات أخرى لمعرفة تفاصيل اضافية عن هذا المشروع.



وأضاف انه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للزراعة تغيير نشاط قسيمة من تربية الدواجن الى نشاط مسلخ شريطة موافقة الهيئة العامة للغذاء وموافقة الهيئة العامة للبيئة والالتزام باشتراطاتها.