أسامة أبو السعود



أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد صباح امس قرارا بتكليف رئيس الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل خالد الدخيل بالإضافة الى عمله القيام بأعمال وكيل وزارة العدل خلفا لعمر الشرقاوي الذي قبل الوزير الماجد استقالته الخميس الماضي.



من جانب آخر، كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان وكيلي العدل المساعدين علي السلمان الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية ومحمد راشد الحماد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة والتحكم قدما استقالتيهما صباح امس الى وزير العدل.



وأوضحت المصادر لـ «الأنباء» ان الوزير الماجد قبل استقالتيهما.