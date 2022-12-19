

بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لـ «الأنباء»، انه بناء على طلب وكيل وزارة الشؤون بالتكليف مسلم السبيعي أعد الوكلاء المساعدون كشوفا بترشيحاتهم لأسماء الموظفين مستوفي ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية لشغل الوظائف الاشرفية من مدراء ومراقبين ورؤساء اقسام.



وأوضح المصدر انه سيتم اعتماد الترشيحات ورفعها الى ديوان الخدمة المدينة للموافقة عليها وتسكين كل الشواغر في هذه الوظائف بأسرع وقت. وأشار المصدر إلى انه سترفع كتب المرشحين للديوان خلال أسبوع للموافقة عليها وإصدار القرارات اللازمة بتعيين وندب المستحقين من الموظفين، متوقعا إتمام تسكين الشواغر قبل نهاية العام.