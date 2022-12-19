دارين العلي



طالبت نقابة «الطرق والعاملون في الهيئة العامة للطرق» بتفعيل قانون الهيئة والدفع بعجلة المشاريع وسد الشواغر ونقل الموظفين.



حاء ذلك خلال استقبال وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز صباح أمس رئيس وأعضاء النقابة والعاملين في الهيئة العامة للطرق، حيث تم التطرق إلى أهمية تفعيل قانون الهيئة العامة للطرق للدفع بعجلة مشاريع الطرق والبنية التحتية المختلفة في البلاد والتي تنفذها الهيئة أو تأتي ضمن مشاريعها المستقبلية أو المشاريع المعتمدة خلال العام 2023.



وقال رئيس النقابة م. شطي الذايدي، انه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة استكمال نقل الاختصاصات التابعة للهيئة لتمكينها من أداء دورها المناط بها على مختلف المستويات، وأهمية الدفع بعجلة التنمية في البلاد والتي تعتمد بشكل رئيسي على مختلف المشاريع التي تنفذها الهيئة.



وأضاف انه تم التأكيد على ضرورة استكمال نقل جميع العاملين في قطاع الطرق للهيئة بعد تأخر إتمام اجراءات نقلهم، إضافة إلى سد الشواغر وفقا للقرارات المنظمة لذلك، مثمنا تفهم وزيرة الأشغال لمطالب النقابة وحرصها على الدفع بعجلة التنمية والإصلاح في الأشغال.