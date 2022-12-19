سعدنا بالتواجد مع قامات مصرفية مؤثرة في العمل الاقتصادي والمصرفي بالكويت

القطاع المصرفي مرّ بأزمات عديدة تجاوزها بفضل سياسات «المركزي» الحصيفة



قال أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي إن الاتحاد يكتسب أهميته من كونه يمثل قطاعا قويا نجح في ترسيخ مكانته على مختلف الأصعدة محليا وإقليميا وعالميا، مؤكدا أن «المصارف» ساهم منذ نشأته في إبراز وتعزيز دور البنوك لخدمة الاقتصاد الوطني، وإيلاء الشأن المصرفي الأهمية التي يستحقها في إطار نهضة اقتصاد بلدنا الحبيب الكويت.



وأعرب الحساوي في كلمته خلال حفل استقبال اتحاد مصارف الكويت بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسه، والذي حضره رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الصباح ولفيف من القيادات المصرفية الحالية والسابقة، عن اعتزازه بتشريف الاتحاد بالنخبة من قطاع المصارف في الاحتفالية التي نظمها الاتحاد مصارف الكويت بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسه والتي تتزامن مع مرور 80 عاما على نشأة القطاع المصرفي الكويتي، مشيدا بمسيرة الاتحاد الزاخرة بالإنجازات.



وشدد على سعادته بأن يتواجد في هذا الحدث المهم مع قامات مصرفية مؤثرة أثرت العمل الاقتصادي والمصرفي في الكويت وخارجها ولها إنجازات وبصمات واضحة في خدمة القطاع المصرفي الكويتي.



وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تطورا في دور الاتحاد لمواكبة نمو القطاع المصرفي الكويتي وازدهاره على الرغم من الأزمات التي عصفت بالاقتصاد، مؤكدا حرص الاتحاد على مواصلة الأداء المتميز والمضي قدما في المسيرة برؤية طموحة، مرتكزين على المكتسبات والإنجازات التي تحققت نحو مستقبل زاهر وواعد أكثر تطورا في ظل ما تشهده الصناعة المصرفية من حقبة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.



وأكد أن القطاع المصرفي الكويتي مر خلال الثمانين عاما الماضية بالعديد من الأزمات، إلا أنه وبفضل السياسات الحصيفة لبنك الكويت المركزي، وحكمة القيادة المصرفية التي قادت دفة القطاع خلال العقود الماضية، والمساهمات التي قدمها الاتحاد في دعم النشاط الاقتصادي، والاجتماعي، تمكن القطاع من العبور إلى بر الأمان، وأثبت في مواجهة كل أزمة قوته وصلابته وقدرته على مواصلة النمو، وتحقيق النجاحات.



المكرمون خلال الحفل



قال د.حمد الحساوي خلال كلمته: «هذا اليوم آثرنا تكريم السادة رؤساء مجلس إدارة الاتحاد والأمناء العامين السابقين تقديرا وعرفانا منا بمجهوداتهم وعطاءاتهم المتميزة في خدمة الاتحاد والقطاع المصرفي طوال فترة توليهم رئاسة مجلس إدارته وأمانته العامة، وما شهده الاتحاد من إنجازات ونجاحات خلالها».



وقد تم تكريم عدد من الشخصيات والقامات المصرفية خلال الحفل وهم أول رئيس مجلس إدارة لاتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين 1981 و1986، فهد عبدالرحمن البحر، والمغفور له بإذن الله تعالى سعد علي الناهض، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين 1987 و1995، ويتسلمها عنه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن سعد الناهض.



وتم تكريم الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين 1996 و1997 وصالح مبارك الفلاح، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين 1998 و1999 وناصر مساعد الساير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين 2000 و 2006، ويتسلمها عنه عبدالله ناصر الساير وعبدالمجيد الشطي، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين 2007 و2009.



وخلال الحفل أيضا تم تكريم: حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين 2010 و 2015، وماجد عيسى العجيل، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين 2016 و 2018، وعادل عبدالوهاب الماجد، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في الفترة ما بين 2019 و2021 وفريد أحمد كلندر، أمين عام اتحاد مصارف الكويت الأسبق ويوسف عبدالحميد الجاسم، أمين عام اتحاد مصارف الكويت السابق.