حرصا على التواجد بالساحة الاجتماعية وسعيا للمشاركة بالأعمال الإنسانية، نظمت الشركة الوطنية للخدمات البترولية حملة تبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم، بمقر الشركة بالشعيبة الصناعية.



وجاء هذا الحدث من واقع الاهتمام بالجانب الإنساني بصفة عامة وقضية التبرع بالدم التي قد تكون سببا في علاج حالات في أمس الحاجة لنقل الدم أوإنقاذ حياة إنسان دون أن تكون على معرفة شخصية به بصفة خاصة.



ولاقت الحملة إقبالا ملحوظا وحرصا شديدا من قبل موظفي الشركة الذين لديهم إيمان بضرورة المساهمة في أعمال الخير وخاصة فيما يتعلق بحياة الإنسان، مما كلل هذه الحملة بالنجاح.



وأثناء الفعاليات، أكد مسؤولو الشركة أنها ستمضي قدما نحو المشاركة في جميع الأعمال التي تسعى لخدمة المجتمع والإنسانية في شتى المجالات التي تنظم داخل الكويت بشكل يليق بمكانتها المرموقة بالمجتمع الكويتي كونها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في المجال النفطي.



وتلقت الشركة خطاب شكر من بنك الدم عما لاقاه ممثلو البنك من حفاوة استقبال واهتمام كبير بهذا العمل الخيري، وتقدمت بالشكر والامتنان إلى بنك الدم لإتاحة الفرصة للمشاركة في هذا العمل الجليل، داعية أفراد المجتمع الى ضرورة الاهتمام والمشاركة بجميع الجوانب الإنسانية والمجتمعية.