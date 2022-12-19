أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر حرصه على الحفاظ على التراث الكويتي الأصيل والهوية الوطنية.



جاء ذلك خلال زيارة الأصفر إلى متحف بيت العثمان بمنطقة حولي برفقة مديره أنور الرفاعي ونائب مدير متحف بيت العثمان حسين القطان.



وقال محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة، ان لمثل تلك المتاحف أهمية لدعم السياحة الداخلية عبر إظهار التاريخ الكويتي، مضيفا أن المتحف يقع على مساحة 17 ألف متر مربع ويتكون من 170 غرفة، حيث بني البيت عام 1947 على يد عبدالله عبداللطيف العثمان، ويحتوي المبنى على 10 متاحف، كل منها يتحدث عن مرحلة من مراحل تاريخ دولة الكويت، ويعتبر المتحف من الأكبر في منطقة الخليج، حيث يحتوي على الكثير من المقتنيات التاريخية، كما أنه يستقبل الزوار يوميا من الساعة من الساعة 9 صباحا إلى الـ 1 ظهرا للفترة الصباحية، والساعة 4 مساء إلى 9 مساء لاستقبال الزوار وطلبة المدارس.



وتقدم محافظ حولي بالشكر الجزيل إلى الشيخة أمثال الأحمد رئيسة مركز العمل التطوعي وأنور الرفاعي مدير متحف بيت العثمان رئيس فريق الموروث الكويتي لعائلة العثمان الكريمة ولجميع العاملين في هذا المبنى التاريخي، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم والتعاون من قبل المحافظة.