دارين العلي



أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.عبدالله الزيدان ان طيور اللوهة التي شوهدت بالآلاف على سواحل جون الكويت والتي رصدتها عدسة الهيئة العامة للبيئة ليست ذات ضرر على البيئة البحرية كما يشاع، بل ان دورها مهم جدا للاتزان البيئي.



وقال الزيدان، في تصريح لـ «الأنباء»، ان هذه الطيور تم توثيقها بعدسة الهيئة على سواحل جون الكويت وهي من الطيور التي تزور الكويت بمجاميع فتره الشتاء حيث تشكل معبرا لتلك الطيور نظرا لموقعها الجغرافي على رأس الخليج العربي. وكانت الفترة الماضية شهدت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الضرر الذي تسببه هذه الطيور للبيئة البحرية وهو ما نفاه الزيدان مؤكدا أن الازعاج الوحيد الذي قد تسببه هو لأصحاب مزارع الاسماك الذين يتجهون لقتلها احيانا للتخلص منها وذلك بسبب وصولها بسهولة للأسماك المستزرعة للتغذي عليها.



وقال ان هذه الطيور تجد احيانا من مزارع الاسماك صيدا سهلا لسرعة وصولها اليها وتوافر عددها بشكل كبير في الحاضنات وهي بطبيعتها تتغذى على أنواع عديدة من الأسماك والقشريات والبرمائيات والحشرات. ولفت الزيدان إلى أن الصيد الجائر واللجوء إلى قتلها عند تواجدها في المناطق المخصصة لاستزراع الاسماك من اكثر المهددات التي تواجه هذا الطائر عموما، لافتا الى ان هناك حلولا اخرى لابعادها عن مناطق الاستزراع اما بتأمينها وتغطيتها او بالاستزراع على اليابسة في المياه العذبة.



واوضح ان هذا الطائر، الذي ينشط أثناء النهار ويتواجد في مستعمرات، يوجد في أوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا وأميركا الشمالية في البيئات البحرية المفتوحة والمياه الداخلية على السواحل الرملية أو الصخرية ومصبات الأنهار.



معلومات عامة عن طائر اللوهة



٭ الاسم العام: الغاق الكبير او غراب البحر.



٭ الاسم الانجليزي: Great Cormorant.



٭ الاسم العلمي: Phalacrocorax carbo.



٭ الاسم المحلي: اللوهة.



٭ حالة الحفظ IUCN: انواع غير مهددة بالانقراض.



٭ الحجم: يتراوح ما بين 2.6 الى 3.7 كغم.



٭ طول الجناح: يتراوح ما بين 84 الى 90 سم.



٭ عرض الجناح: 140 سم.



٭ فتره تواجدها: فتره الشتاء (طير مهاجر).



٭ اللون: اسود.