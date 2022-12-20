سماح جمال



أكد الكاتب فهد العليوة ان الكتابة المشتركة لها طعم خاص لأنه يوجد فيها تبادل خبرات بين الاطراف واكتساب مفاهيم ووجهات نظر مختلفة.



وأضاف في تصريح لـ«الأنباء» انه أحب الكتابة المشتركة التي خاضها من خلال ورشة كتابة مسلسل «ولد أمه» الذي يقع في 8 حلقات ويعرض حاليا عبر احدى المنصات، موجها تحية الى الكاتبين أحمد المهنا وخالد المهنا حيث وصف تعاونهما معه بالأريحية، لأنه يشعر بأنه أتعبهما كثيرا في بداية الأمر لأنه غير متعود على ان يشارك احدا في كتابة نص درامي، مؤكدا ان التجربة مكملة ولن تتوقف عند مسلسل او اثنين.



وأشار الى ان مسلسل «ولد أمه» يناقش قضية تربية الأبناء في ظل غياب الأب وتحمل الأم الـمـسـؤولية كاملة، بالإضافة الى انه يطرح الكثير من القضايا الاجتماعية التي تعزز مكانة الأم وتسلط الضوء على دورها الكبير في تربية الأبناء تربية سـوية، مشيرا الى ان المسلسل من تأليفه بمشاركة كتاب في تجربتهم الأولى في الكتابة والعمل من انتاج ايجل فيلمز للمنتج جمال سنان ومنتج منفذ بوتيتو برودكشن، إشراف عام الفنان عبدالله بوشهري واخراج حسين دشتي في اول عمل يجمعنا وسعدت جدا بالتعامل معه كمـخرج، كونه مخرجا متفهما، ذا رؤية ويـحترم النص ويضيف له الكثير ويعرف كيف يوجه الممثل بالـشـكـل الـصـحـيح.



وعن جديده، قال: حاليا انتهيت من تصوير مـسلسل «غسيل» مع المخرج أحمد عبدالواحد وأضع اللمسات الأخيرة على نص أتمنى أن يلحق الموسم الرمضاني وهو عمل اجتماعي من 30 حلقة، وأيضا انتهيت من ثاني مشروع للورشة مع أحمد وخالد المهنا وهو نص تراثي من 30 حلقة ايضا يجمعني بالمخرج الصديق خالد الرفاعي، بالاضافة الى ان العديد من الاعلانات والبرامج سترى النور قريبا.