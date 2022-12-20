الرئيس التنفيذي من خارج مجلس الإدارة ويعيّن لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد

4 سنوات مدة مجلس الإدارة قابلة للتجديد مرة واحدة.. شرط توافر الخبرة



أحمد مغربي



يبدو أن القطاع النفطي يتأهل ليدخل مرحلة جديدة من التنظيم وإعادة الهيكلة وذلك بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، حرصا على ترسيخ مبادئ الحوكمة وفعالية إدارة المؤسسة وشركاتها التابعة.



وفي التفاصيل، قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» ان هناك توجها لتعديل بعض مواد مرسوم إنشاء «مؤسسة البترول» بحيث تتم المحافظة على كيان المؤسسة والشركات التابعة لتمارس أعمالها بشكل تجاري كاستخراج النفط وتكريره وبيعه وأنشطة أخرى تحقق ارباحا للمؤسسة ومن أجل تعزيز موارد الخزانة العامة للدولة، حيث سيتم تعديل المادة الخاصة بتوريد جميع الأرباح المحققة إلى وزارة المالية وعدم الاحتفاظ بالأرباح كما هو معمول به في السابق. ولعل من أهم التغييرات التي ستطرأ على كيان المؤسسة كالتالي:



1 ـ تحديد مدة التعيين في منصب عضو مجلس الادارة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.



2 ـ الفصل بين مهمة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة.



٣ ـ يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط وعضوية: وكيل وزارة النفط، ممثل لوزارة المالية، الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء، خمسة أعضاء ذوي تأهيل عال وخبرة في مجال النفط.



٤ ـ إسناد رئاسة الجهاز الإداري لرئيس تنفيذي من خارج مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.



٥ ـ يتم تعيين الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول بناء على اقتراح من الرئيس (وزير النفط) ويكون مسؤولا أمام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي تصدر عنه.



٦ ـ حظر أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين للشركات مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة او نشاط تجاري او استثماري يتصل بأعمال المؤسسة.



٧ ـ حظر التصويت على أي أمر مطروح أمام مجلس الإدارة له فيه ولأي من أفراد الشركة حتى الدرجة الثالثة مصلحة مباشرة، وعليه عند وجود هذه المصلحة الافصاح لمجلس الإدارة عن ذلك بكتاب رسمي.



وتستند التعديلات المقترحة على مرسوم «البترول» الى أن المرسوم مضى على العمل به ما يزيد على 35 عاما، وكانت المعطيات السياسية والاقتصادية التي صدر بها قد تغيرت بدرجة لم يعد معها قادرا على مواكبة التغيرات والتطورات التي حدثت في مجال النفط والغاز العالمي.