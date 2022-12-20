أسامة أبو السعود



أعلنت الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات تشكيل مجلس إدارتها الجديد لدورته القادمة 2022-2024. وجاء في التشكيل الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:



1- زهير إبراهيم المطوع - رئيس مجلس الإدارة



2 - ناصر بدر العيدان - نائب رئيس مجلس الإدارة



3 - منى سالم عوض - أمين السر



4- عبد المحسن عبدالعزيز شهاب - أمين الصندوق



5- شروق طاهر الصايغ - عضو مجلس الإدارة



6- نايف جاسم العوضي - عضو مجلس الإدارة



7 - فاضل سعيد عبد السلام - عضو مجلس الإدارة



وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضورهم الاجتماع، معاهدين الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالجمعية وأنشطتها.