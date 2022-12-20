أكد سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني أهمية مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» الذي يستضيفه الأردن اليوم الثلاثاء للبحث في سبل دعم جهود العراق لتعزيز استقراره وضمان أمنه ومناقشة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.



وقال السفير الديحاني في تصريح لـ«كونا» إن الكويت تشارك في المؤتمر بوفد رفيع يرأسه ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وأكد حرص القيادة السياسية في الكويت على المساهمة في دعم جهود العراق الشقيق لما للعراق من دور فاعل في محيطه العربي والدولي.



وذكر السفير الديحاني أن أهمية المؤتمر تكمن في مساهمته في تضافر الجهود الاقليمية والدولية من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة في ظل التحديات التي تقتضي تعاون دول المنطقة على أساس العمل والتعاون المشترك ووفقا لمبادئ حسن الجوار.



ويشكل المؤتمر الذي يعقد في منطقة البحر الميت فرصة للبحث في سبل حشد الجهود الإقليمية لتحقيق استقرار المنطقة التي تواجه تحديات مشتركة تقتضي التعامل معها على اساس الامن المشترك والمصالح المتبادلة ووفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة الوطنية.



ويبحث المشاركون في المؤتمر أيضا التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم.



ولخص وزير خارجية العراق فؤاد حسين خلال وجوده في العاصمة الأردنية عمان أخيرا رؤية بلاده لفكرة وجوهر «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» بأن «التحديات الكبيرة التي تواجهنا هي تحديات لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة ولأنها تتخطى حدود الوطن فنحن نحتاج لعلاقات إقليمية ودولية لنواجهها».



واكد أن المؤتمر حدث مهم ليس للعراق فقط بل للمنطقة كلها وسط تحديات «يجب على الجميع التعاون والتكاتف في حلها والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة».