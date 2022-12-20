

القاهرة - هالة عمران



نفى مجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات بشأن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين.

من جانبه، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، مشددة على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين، وبرسوم رمزية للقادرين، فضلا عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.