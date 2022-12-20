أعلنت الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين عن استعدادها لتنفيذ مشروع «رعاية ذوي الإعاقة» داخل الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، مضيفة أن الأمانة العامة للأوقاف تكفلت برعاية 30 طالبا من ذوي الإعاقة علاجيا وتعليميا في المراكز التابعة للجمعية الكويتية لرعاية المعاقين ممن هم في أمس الحاجة لهذا الدعم.



وقالت المديرة العامة للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين د. الهام الحمدان، إن الجمعية، ومنذ أنشئت عام 1971 كأول جمعية كويتية خيرية، تقدم خدماتها للأشخاص من ذوي الإعاقة بدون مقابل لا تدخر جهدا في رعايتهم ودمجهم بالمجتمع، ليكونوا جزءا أساسيا ومكونا من مكونات المجتمع، وإيمانا من الجمعية برسالتها في الاهتمام بذوي الإعاقة انصبت خدماتها داخل الكويت وتبنت في إستراتيجيتها تحقيق الاستدامة بما يخدم رعاية ذوي الإعاقة وتحقيق رؤية الكويت 2035.



وأضافت الحمدان أن هذا المشروع يهدف إلى تقديم برامج الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث يتم تقديم الخدمات التأهيلية كخدمات العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، علاج النطق واللغة، والتعليم، وتطوير وتنمية قدرات الشخص ذي الإعاقة ومساعدته على تجاوز الآثار السلبية التي تخلفها الإعاقة ليكون مستقلا ومنتجا ومتكيفا مع البيئة المحيطة به، كما يساهم هذا المشروع في تمكين ذوي الإعاقة من الأسر المتعففة من تغطية نفقات العلاج.