عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا يقضي بتكليف مدير الشؤون التعليمية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية حمد السعيد بمنصب مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية، وتكليف مدير الشؤون الإدارية بمنطقة الجهراء التعليمية جاسم بوحمد مديرا لتعليمية الجهراء، ومدير الأنشطة بمنطقة الفروانية التعليمية محمد عايض العجمي مديرا لتعليمية الفروانية. يأتي ذلك بعد نجاحهم في قيادة مناطقهم كمديري بالإنابة خلال السنوات الثلاث الماضية .



وكان د.حمد العدواني قد أجرى تدويرا جزئيا لبعض مديري الإدارات في المناطق التعليمية، حيث اصدر قرارا بنقل مدير الشؤون التعليمية بمنطقة العاصمة التعليمية حمد السعيد مديرا للشؤون التعليمية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، ونقل مدير الشؤون الإدارية بمنطقة العاصمة التعليمية جاسم بوحمد ليكون مديرا للشؤون الإدارية في منطقة الجهراء التعليمية، ونقل مدير الأنشطة بمنطقة مبارك الكبير التعليمية محمد عايض العجمي إلى مدير الأنشطة في تعليمية الفروانية.



إلى ذلك، واصل طلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر اختبارات الفترة الدراسية الاولى بكل همة ونشاط، وسارت الامور على ما يرام بحسب الخطة الموضوعة وستتوقف الاختبارات اليوم الثلاثاء كيوم راحة على ان تعود غدا الاربعاء حسب الجداول المعتمدة.



من جهة أخرى، طالبت الموجهة العامة لمادة المكتبات بالانابة امل العلي بضرورة فتح باب التعيين للمعلمين الجدد والترقي للوظائف الإشرافية لمادة المكتبات وطرق البحث، مؤكدة وجود نقص شديد في الهيئة التعليمية.