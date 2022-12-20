أصدرت دائرتان بمحكمة جنايات القاهرة، وكذا النيابة العامة، قرارات بإدراج 94 عنصرا إرهابيا من جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى، على قوائم الإرهابيين، نفاذا لحكم جنائي نهائي صادر بحق بعضهم، وفي ضوء ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة بشأن البعض الآخر من ارتكابهم وقائع الانضمام لجماعات إرهابية والتحريض على ارتكاب جرائم إرهاب تنفيذا لأغراضها.



ونشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية) أمس قرار النيابة العامة بإدراج 19 شخصا على قوائم الإرهابيين في ضوء الحكم الجنائي الصادر بإدانتهم، وكذا قراري محكمتي جنايات القاهرة بإدراج 5 أشخاص، و70 شخصا على قوائم الإرهابيين، ومن بينهم عناصر هاربة خارج البلاد تقوم بالتحريض على جرائم القتل والتفجيرات واستهداف مؤسسات الدولة المصرية ومنشآتها بقصد الإرهاب.