عاد إلى البلاد مساء امس قادما من تايلند، وفد المنتخب الوطني للدراجات المائية عقب مشاركته المتميزة والتي حقق من خلالها العديد من الإنجازات غير المسبوقة في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة العالم للدراجات المائية للموسم 2022 والتي أقيمت في تايلند خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري، وسط مشاركة عالمية واسعة.



وأقيم حفل استقبال حافل في مطار الكويت (الصالة T4) حضره أمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأهالي وزملاء أفراد المنتخب، وقام الفودري بمشاركة كبار الحضور بتقليد أفراد المنتخب بأطواق الزهور، فيما أشاد في تصريح بما حققه المنتخب من نتائج مشرفة ليستمر في تعزيز سجل النادي والكويت بالانجازات المتتالية والتاريخية والأرقام القياسية غير المسبوقة في مجال رياضة الدراجات المائية. وأعرب عن شكر النادي وتقديره للدعم الذي حظي به المنتخب من قبل الهيئة العامة للرياضة ومن الجهات الراعية.



وكان البطل العالمي محمد الباز قد استطاع تحقيق إنجاز تاريخي مزدوج لرياضة الدراجات المائية بفوزه بكأس بطولة ملك تايلند في أعلى واقوى فئة بالبطولة (برو جي بي لكبار المحترفين) وكأس بطل آسيا وهو أول لقب يحققه لاعب آسيوي من بين 35 متسابقا شاركوا من مختلف الدول، ليكون بذلك أول متسابق عربي وخليجي يحرز هذا اللقب، واستكمل فيها المنتخب انجازاته بفوز بطل أبطال العالم وصاحب الرقم القياسي بعدد الميداليات الذهبية والحاصل على موسوعة غينيس لثلاث مرات متتالية محمد بوربيع بالمركز الثاني في نفس الفئة لتكون هذه الفئة محتكرة في مراكزها الأولى بين الباز وبوربيع وبكل جداره واستحقاق، فيما استطاع البطل العالمي فيصل بوربيع تحقيق لقب بطل أبطال العالم في فئة ستوك للمبتدئين، وجاء زميله البطل العالمي سالم المطوع في المركز الرابع في فئة الواقف ستوك محترفين ولم يحالف الحظ البطل الواعد فهد أحمد الريس.