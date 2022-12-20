

أعلنـــــــــت وزارة المواصلات استكمالها لعقد أعمــال المرحلة الأولى من تركيب نظام حديث ومتطـور «نظام الفايبر» والمتوقف العمل فيه منذ 2005، حيث تم الانتهاء من أعمال منطقة البدع بالتعاون مع القطاع الخاص والفريق الفني من مهندسي الوزارة. وأوضحت الوزارة في تصريح صحافي أنه جار التنسيق للبدء في باقي المناطق التي سيستبدل نظام الفايبر فيها، وذلك بناء على العقد الذي وقع في شهر مايو الماضي لمدة عامين.



وأشارت إلى أن من أهداف الوزارة تطوير شبكة خطوط الهواتف الأرضية وتحويلها من الشبكة النحاسية القديمة إلى شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة، للارتقاء بجودة خدمات الهاتف والإنترنت، داعية كافة المستفيدين الى ضرورة انتهاز الفرصة للاستفادة من الخدمات المقدمة دون أي رسوم على المشتركين.