حثت السلطات الصحية في أستراليا المواطنين على عدم تناول منتجات السبانخ بعدما شعر أكثر من 200 شخص بالمرض.



وتم رفع عدد من منتجات السبانخ من على أرفف المتاجر في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي حذرت فيه هيئة المعايير الغذائية في أستراليا ونيوزيلندا من أنها قد تكون ملوثة بمواد نباتية غير آمنة.



وقالت الهيئة إن أعراض تناول المنتجات تشمل الهذيان أو الارتباك والهلوسة واتساع حدقة العين وسرعة ضربات القلب واحمرار الوجه وتشوش الرؤية وجفاف الفم والجلد.



وذكرت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز، التي تضم سيدني، أكبر مدن البلاد، أن 164 شخصا أبلغوا عن الشعور بأعراض بعد تناولهم السبانخ، وطلب 42 شخصا على الأقل الحصول على رعاية طبية.



وتوجه ما لا يقل عن 20 شخصا إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات في ولاية فيكتوريا، في حين أنه كانت هناك 10 حالات محتملة على الأقل في كوينزلاند.



وقالت إدارة الصحة في منطقة العاصمة الأسترالية، موطن العاصمة كانبرا، إنها تحقق في «عدة» حالات تسمم محتملة.