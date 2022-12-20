فازت سارجام كوشال، التي تمثل الهند في مسابقة ملكة جمال العالم للسيدات، باللقب لعام 2022 خلال المسابقة التي جرت بمدينة لاس فيغاس الأميركية.



وذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية أن كوشال تفوقت على متسابقات من 63 دولة، معيدة بذلك اللقب إلى بلادها بعد 21 عاما، لافتة إلى أنها حاصلة على درجة الدراسات العليا في الأدب الإنجليزي وأن زوجها يعمل في البحرية الهندية.



وتعد مسابقة ملكة جمال العالم للسيدات هي مسابقة جمال للسيدات المتزوجات، وتم عقدها في عام 1984، حيث تم تسمية المسابقة في البداية بـ «سيدة العالم»، وعلى مر السنين شهدت المسابقة مشاركات من أكثر من 80 دولة كما أن أميركا كانت لديها أكبر عدد من الفائزين.