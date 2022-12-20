أعلن بنك الخليج عن فوز حسن يونس أسيري بسيارة مرسيدس بنز G500 في السحب الثالث والأخير لحساب الراتب (للكويتيين) لعام 2022، لينضم بذلك إلى قائمة سعداء الحظ الفائزين بسحوبات حساب الراتب منذ بداية العام، والتي تشمل 3 فائزين بسيارة Mercedes-Benz G 500 و3 رابحين لجائزة 12 ضعف الراتب.



وجرى الإعلان عن الفائز بالسيارة «مرسيدس بنز» G500، في سحب جرى على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة مارينا إف إم، تحت إشراف، وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان: يسعدنا اليوم أن نهنئ الفائز الجديد في سحوبات حساب الراتب.



وأشار القطان إلى أنه بمجرد قيام الموظف الكويتي بتحويل الراتب إلى بنك الخليج، يتم تسجيله تلقائيا في 6 سحوبات مجدولة طوال العام، ثلاثة منها تمنح العميل فرصة للفوز بـ 12 ضعف الراتب، وثلاثة أخرى تمكنه من المنافسة على جائزة بسيارة Mercedes-Benz G 500.



ومن المميزات التي يوفرها بنك الخليج لعملاء حساب الراتب إلى جانب التسجيل التلقائي في السحوبات السنوية، قال القطان: يحصل العميل على هدية نقدية لغاية 1000 دينار، وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين عند فتح الحساب، فضلا عن إمكانية الحصول على قرض استهلاكي لغاية 25 ألفا، أو قرض سكني لغاية 70 ألف دينار، بحيث لا تزيد فترة السداد على 15 سنة.



وبين القطان أن حساب الراتب من بنك الخليج، يعد الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم عروضا خاصة مصممة حسب حاجة العميل، وذلك في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم.



وبين القطان أن بنك الخليج يقدم عروضا خاصة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والعسكري، للحصول على هدية نقدية إلى جانب بطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين.