أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية أن مركز أبحاث البترول التابع له حصل على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية لتحقيقه إنجازا علميا رائدا باختراع تصنيع مشتقات الجرافين من الإسفلتين.



وقال «المعهد»، في بيان صحافي، إن الهدف من الاختراع إيجاد طرق مبتكرة يمكن من خلالها إنتاج الجرافين ومشتقاته من الإسفلتين الذي يعتبر من نفايات صناعة البترول أو في أحسن الأحوال من المنتجات الثانوية منخفضة القيمة.



ونقل البيان عن د.فيصل الحميدان من مركز أبحاث البترول أن مادة الجرافين تعد أرفع مادة معروفة على الإطلاق حتى الآن إذ تعادل سماكتها ذرة كربون واحدة فقط، وقد جذبت هذه المادة النانوية اهتماما واسعا في المجتمعات العلمية والقطاعات الصناعية بسبب خصائصها المميزة وغير العادية.



وأضاف د.الحميدان أن من أهم العوائد المتوقعة لهذه البراءة إيجاد منهجية لتصنيع الجرافين ومشتقاته من مركب الإسفلتين وكذلك توفير البيانات العلمية والفنية عن تأثير معايير التصنيع في جودة الجرافين المنتج.