بوطيبان: ارتفاع مستوى اللاعبين مؤشر نجاح إستراتيجية الاتحاد المدرسي



تواصل مراكز تدريب كرة القدم عشبي بنين التابعة للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي عملها من خلال 3 مراكز تدريبية متواجدة في ثانوية جابر المبارك بمنطقة العاصمة التعليمية بمشاركة 103 لاعبين، ومدرسة ابن حجر العسقلاني بمنطقة الاحمدي التعليمية 114 لاعبا، وثانوية صباح السالم الصباح بمنطقة حولي 106 لاعبين، مع تواجد 3 مدربين في كل مركز بجانب اداري.



وفي هذا الصدد، اكد عضو اللجنة الفنية والمشرف العام على لعبة كرة القدم المدرب الوطني انور بوطيبان أن اللجنة الفنية حددت 3 حصص تدريبية أسبوعية لمراكز التدريب الثلاث أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من خلال الملاعب المتواجدة في المناطق الثلاث طبقا للبرنامج التدريبي الذي وضع بالتعاون بين اللجنة الفنية والمدربين وفقا لظروف اللاعبين الدراسية للمساهمة في التحصيل الدراسي والتدريبات.



وقال: الحصص التدريبية تتم من خلال فترتين، الفترة الأولى في المراكز الثلاث 171 لاعبا، والفترة الثانية 152 بإجمالي 323، وفي الوقت نفسة يتزايد الإقبال على الحصص التدريبية من قبل اللاعبين أسبوعيا وخاصة الفترة الثانية التي تقام من الساعة 5 إلى الساعة 6.



وبيّن بوطيبان أن المرحلة الثانية تتضمن اقامة لقاءات ودية مع الأكاديميات وفرق المراحل السنية في الأندية المحلية للوقوف على مستوى اللاعبين الفني والبدني والوقوف على نقاط الضعف لدى اللاعبين للعمل على تعديلها خلال المرحلة المقبلة، مضيفا: «نتطلع للوصول باللاعبين إلى مرحلة متقدمة طبقا للاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة فيصل المقصيد «مواهبنا في مدارسنا 2021-2026» والتي من خلالها وضعت اللجنة الفنية برنامج عملها».



وفي السياق نفسه، أكدت مشرف كرة الصالات بنات د.شيخة العلاطي أن مراكز التدريب الثلاث تضم ما يقارب 275 لاعبة والتي يقيمها الاتحاد في ثانوية عواطف العذبي في منطقة الأحمدي، ومدرسة عمرة بنت رواحة في منطقة الجهراء، ومدرسة منيرة عثمان السعيد في منطقة مبارك الأحمدي.