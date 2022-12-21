

دمشق ـ هدى العبود



أعلنت الفنانة الأردنية صفاء سلطان وفاة والدها دون الكشف عن سبب الوفاة.



وكتبت صفاء سلطان عبر حسابها بموقع انستغرام «اللهم اغفر لوالدي، واعف عن سيئاته وارحمه برحمتك، وأكرم مثواه وأحسن نزله، ونقه من الخطايا والذنوب. اللهم لقد أصبح أبي في أشد الحاجة لرحمتك، وأنت الغني عن عذابه، فاشمله برحمتك وقه عذابك، اللهم إن أبي قد بات في ذمتك، وأصبح الآن في حبل جوارك، فنجه من فتنة القبر، وقه من عذاب جهنم، واجعله من أهل الجنة والرحمة».



وتابعت سلطان، في منشورها الذي أعلنت خلاله خبر وفاة والدها، «انتقل والدي وحبيبي وصديقي الوحيد الى رحمة الله تعالى، حسبي الله ونعم الوكيل».



يذكر ان آخر اعمال الفنانة سلطان الفنية مسلسل سوري حمل اسم «مع وقف التنفيذ»، من تأليف: علي وجيه، ويامن حجلي، إخراج سيف الدين السبيعي، وشارك في بطولته كلا من عباس النوري، غسان مسعود، سلاف فواخرجي، صباح الجزائري، وشكران مرتجى.