بشرى شعبان



في إطار جهود الهيئة العامة للقوى العاملة في رعاية وحفظ حقوق العمالة الوافدة العاملة في الكويت والتعرف على أهم المشكلات التي تواجههم، تم تنظيم عرض مرئي تعريفي في مقر الهيئة بحضور 15 من البعثات الديبلوماسية والملاحق العمالية للسفارات، حيث تم شرح الخدمات التي تقوم الهيئة بتقديمها للعمالة الوافدة.



وخلال العرض المرئي قام ممثلو الإدارات بتقديم الشرح الوافي لدور كل إدارة من الإدارات المختصة في الهيئة والواقعة تحت اختصاصات شؤون العمالة الوافدة كإدارة علاقات العمل ومركز إيواء العمالة الوافدة وإدارة تفتيش العمل وإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وإدارة العلاقات الدولية.



وتحرص الهيئة العامة على تنظيم هذه اللقاءات للمساهمة في تطوير آليات العمل لتعزيز التعاون بين الكويت والبعثات الديبلوماسية مما يصب في مصلحة العمل والعمالة، وتم فتح باب الاسئلة والنقاش فيما يخص رعايا الدول والرد عليها من قبل المختصين في الهيئة وذلك لإعطاء المعلومات الكاملة بما يخدم موضوع النقاش ولازالة أي لبس أو معلومات مغلوطة.