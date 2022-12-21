حصل عضو هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة الكويت د.سعد مخصيد على براءة الاختراع اختصت بصناعة مركبات جديدة ذات صفات ضوئية قادرة على تحويل جزئية الأكسجين إلى جزئية فعالة وقادرة على قتل الخلايا السرطانية.



وذكرت الجامعة، في بيان صحافي أمس، ان مشروع الاختراع ممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالمشاركة، مضيفة ان هذا الإنجاز يمكنه بطريقة مبتكرة وسهلة (طريقة التحضير وكلمة الإنتاج) تغيير صفات مادة البحث للحصول على الصفات اللازمة لاستخدامها في علاج الخلايا السرطانية. وأوضحت أن تلك المادة تمتاز بسهولة ذوبانها في الماء واحتفاظها بنفس الوقت بصفاتها الضوئية بالإضافة إلى إمكانية تغير هياكلها جزئيا بما يجعل هذه المواد قادرة على دخول الخلايا السرطانية بانتقائية وكفاءة عن غيرها من الخلايا السليمة.