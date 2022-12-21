بشرى شعبان



أكدت وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي أهمية دور مبرة الابن البار في ترسيخ القيم المنطلقة من مسؤولياتها والتزاماتها بالمبادئ المستمدة من تعاليم ديننا ودستورنا الوطني وقيمنا الأصيلة، وتنفيذ توجهات الكويت نحو القضايا الاجتماعية والإنسانية المتعلقة بتعزيز قيم البر بالوالدين والإحسان لكبار السن.



وقالت البغلي خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة البغلي للابن البار لعام 2022 أول من أمس في فندق كراون بلازا: يسرني تكريم كوكبة من أبناء الكويت ممن نذروا أنفسهم وسخروا جهودهم لتقدم ورقي الدولة في شتى المجالات، مؤكدة أهمية دور الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في القيام بالأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تخدم أبناء المجتمع كافة.



وأضافت: إن العمل التطوعي الذي يكون محوره خدمة المجتمع، مصدر إلهام لتلاحم النسيج الاجتماعي بمختلف مكوناته، وركيزة لتعزيز القيم الاجتماعية الحميدة كالبر والتعاون والتراحم والتكافل.



ولفتت البغلي إلى أنه انطلاقا من مسؤولياتنا الأدبية والاجتماعية في وزارة الشؤون تجاه القضايا المتعلقة بتعزيز فضيلة بر الوالدين ورعاية كبار السن، وإيمانا بتفعيل برامج الشراكة المجتمعية، مع مختلف أطياف المجتمع، تمت رعاية مشروع جائزة البغلي للابن البار منذ عام 2007، والتي ساهمت، في توجيه البرامج والأنشطة لرعاية وخدمة كبار السن عبر هذا المشروع التطوعي، والذي يستحق أن نسجل له بكل فخر واعتزاز، مما يؤكد أن مسيرة العمل الاجتماعي في الكويت تسير على الخطى والركائز التي تم ترسيخها وتدعو إلى الارتياح.



بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي رائد البغلي في كلمة نيابة عن والده إبراهيم البغلي: تشرفنا برعايتنا لجائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة إبراهيم البغلي للابن البار، تعزيزا لفضيلة بر الوالدين وكبار السن وبر الوطن والتي تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء.



وتابع رائد البغلي: تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة منذ عام 2007 كما أن حرص وتفاعل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة يعكس درجة الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز البر بالوالدين وكبار السن والأقارب والذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة.



وأعرب عن شكره للفائزين والمكرمين، وكل أفراد المجتمع لحضورهم ومشاركتهم في المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها والشكر موصول لوزير الشؤون م.مي البغلي لرعايتها لمسابقات الجائزة.



من جهتها، ألقت كلمة أبناء الكويت البررة في مسابقات البغلي للأبن البار المحامية مريم البحر قائلة: خلال سنوات حياتي ومن بعد وفاة والدي الشهيد فيصل البحر وتربية والدتي ام بحر لنا أخذت على عاتقي رفعة شأن وطني واسم والدي الشهيد بجعل والدي يفتخران بي وبكل إنجاز حققته خلال مسيرتي المهنية كبنت الكويت والشهيد.



وأضافت: كوني محامية كنت عونا لكل محتاج، وليس هناك عمل به بر كبر الوطن، وليس هناك بر كدعاء والدة بالتوفيق، فشكرا لهذه المبرة الرائدة بتكريمها لأبناء هذا الوطن البررة الفائزين في المسابقة.



من ناحيته، قال د.علي حسن: إنه لشرف عظيم يختلج صدري أن تسمحوا لي بإلقاء كلمة نيابة عن المكرمين، فشكرا بحجم السماء للوزيرة مي البغلي والتي نستبشر بها خيرا كطاقة شبابية تسعى للإنجاز، نشكرها على حضورها، وشكرا لإبراهيم البغلي على حرصه كعادته السنوية المحمودة على تحفيز وتشجيع الطاقات والمبادرات الإنسانية والمجتمعية، ودعمه اللامحدود للشباب.