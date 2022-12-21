غانم الغانم: المشاركة الكبيرة للجهات الكويتية والمصرية تدعم تطوير العلاقات الثنائية والأخوية

سها جندي: الأسبوع الكويتي في مصر جسر يحمل الخير للبلدين بالعلاقات التجارية والاستثمارية



القاهرة ـ ناهد إمام



شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء أول من أمس، انطلاق فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر، والذي يقام تحت شعار «الكويت في مصر»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، ويستمر حتى 21 الجاري.

وشهد حفل الافتتاح حضور وزير التجارة والصناعة المصري م.أحمد سمير، وسفيرنا لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض ومنسق عام الأسبوع الكويتي أحمد بهبهاني، بالإضافة إلى عدد من الوزراء في مقدمتهم: وزير المالية المصري د.محمد معيط، ووزيرة الهجرة السفيرة سها جندى، ووزير التموين د.علي مصيلحي، ووزير الطيران المدني الفريق محمد حلمي.



وتشهد فعاليات الأسبوع الكويتي في مصر بنسخته الـ 13 مشاركة أكثر من 80 شركة وجهة كويتية ومصرية، تعمل في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، وذلك في أكبر تجمع كويتي ـ مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين.



تطوير وتعزيز العلاقات



في هذا السياق، أكد سفيرنا لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم، في تصريحات لـ «الأنباء»، على أن إقامة الدورة الثالثة عشرة للأسبوع الكويتي في مصر تسهم في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشددا على أن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الأخوية.

وأضاف الغانم أن الجهات الكويتية والمصرية المشاركة في هذا الأسبوع، تعمل على تعريف الجمهور المصري بالخدمات والمشروعات التي تقدمها بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن فعاليات هذا الأسبوع تعد اكبر تجمع كويتي ـ مصري، نظرا للجهات والقطاعات المشاركة بها والتي تتضمن الصناعة والاستثمار والاتصالات والنفط والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة، وهو الأمر الذي يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الكويت ومصر خلال المرحلة المقبلة.



التبادل التجاري



من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري م.أحمد سمير على أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية قائمة على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤى بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقة الوطيدة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي وشقيقه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين.



وقال سمير إن الأسبوع الكويتي في مصر يعد جسرا اقتصاديا رئيسيا لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيرا إلى حرص حكومتي البلدين على الاستفادة من الإمكانيات والمقومات الكبيرة التي يتمتعان بها، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب بمصلحة الشعبين الشقيقين على حد سواء.



وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ العام الماضي نحو 306 ملايين دولار، مقارنة بنحو 252 مليون دولار عام 2020، محققا نسبة زيادة 21.4%، وبفارق 54 مليون دولار، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 نحو 401 مليون دولار.



وأشار إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين كل الدول العربية وبما يسهم بتحقيق الأمن الغذائي العربي وتدشين منظومة صناعية ترتكز على تبادل الخبرات والتكنولوجيات ومدخلات الإنتاج بين الدول العربية للوصول لمرحلة التكامل الصناعي العربي.



وأشار سمير الى الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في مصر امام مجتمع الاعمال الكويتي في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والخدمية وذلك لتوفير احتياجات السوق المصري والتصدير للاسواق الخارجية، حيث تتمتع المنتجات المصنعة داخل السوق المصرية بإمكانات النفاذ الحر لاسواق عدد كبير من اسواق الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول والتكتلات.



ولفت سمير الى التوافق الكبير في الرؤى بين مسئولي البلدين بأهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي البلدين لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية، وذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد بين البلدين في المنتجات التي تتمتع بميزات تنافسية وقبول بالسوقين المصري والكويتي.



جسر للتعاون



من جانبها، قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي إن الأسبوع الكويتي في مصر يمثل جسرا يحمل الخير لكلا البلدين، بما يرتبط به من اتفاقيات ونشاطات تجارية واستثمارية، مشيرة إلى التطلع للمزيد من التعاون بما يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية بين الكويت ومصر، ما يعد ترجمة حقيقية لقوة العلاقات التاريخية التي تجمع الكويت وجمهورية مصر العربية على جميع الأصعدة.



وقالت جندي إن الوزارة شاركت بجناح للتعريف بأبرز المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الوزارة، ومن بينها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، والمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي تستهدف ربط أبنائنا بالخارج بثقافتهم وهويتهم العربية، بجانب استعراض جهود المؤتمر الوطني «مصر تستطيع».



كما أكدت وزيرة الهجرة متانة العلاقات المصرية ـ الكويتية، موضحة أن الأسبوع المصري ـ الكويتي واحد من أكبر التجمعات في دعم أواصر الصلات والترابط بين البلدين، مثمنه التعاون بين الأشقاء، والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات عديدة.

وبينت أن الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر يأتي في ظل علاقات تاريخية مثمرة، ومستمرة في التقدم والازدهار في مختلف المجالات، وهناك الكثير من المحطات التي تعاون فيها البلدان الشقيقان، ومازالت ثمار التعاون تزدهر بروح طيبة وخطوات وثابة لبناء المستقبل.



وأشادت وزيرة الهجرة بما حققه الأسبوع الكويتي في مصر من نجاحات خلال الدورات السابقة، مؤكدة أن مصر تمثل سوقا كبيرا للاستثمارات، بجانب التعاون بين المؤسسات الثقافية في مصر والكويت، واستقبال الجامعات المصرية لعدد من طلاب الكويت، ما يؤكد التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين.



من جهته، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاته على متانة العلاقات المصرية ـ الكويتية، وأن المواقف التاريخية بين البلدين دليل على حسن تلك العلاقات التي تعكس روح الأخوة الطيبة بين البلدين الشقيقين، قيادة وشعبا.

وأكد شحاته على أن التواصل مستمر مع كل الشركاء الاجتماعيين في الكويت الشقيقة بما يسهم في المزيد من التعاون من أجل صالح واستقرار البلدين، موضحا أن وزارة القوى العاملة كانت حريصة على المشاركة مع الوزراء المصريين، في هذا الأسبوع، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتبادل الخبرات بين الجهات المصرية والكويتية.



بدوره، أعرب أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية جاسم كمال عن شكره جمهورية مصر العربية على استضافتها المستمرة في كل عام للأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر، مشيرا إلى أن هذا الرقم يتمنى أن يستمر ويتجاوز المائة في ظل القيادتين الحكميتين بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. وأضاف كمال أن هذا المعرض يجسد أواصر الأخوة والصداقة والقواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين.





«الأنباء» الراعي الإعلامي للأسبوع



شاركت «الأنباء» بجناح مميز كراع إعلامي في الأسبوع الكويتي الـ 13، وتضمن الجناح عرضا لأبرز الأحداث الصحافية التي غطتها الجريدة وخاصة في مجال دعم العلاقات الكويتية ـ المصرية المشتركة.

وتأتي مشاركة «الأنباء» في هذا الحدث ضمن مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص، وعدد من الشركات الكويتية المصرية المشتركة، والبنوك والجهات الإعلامية.

وجاءت من بين الجهات المشاركة بالمعرض: مكتب الشهيد بالديوان الأميري، ووزارات الدفاع والداخلية والإعلام والنفط والأوقاف والأشغال العامة والصحة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وجمعية الصحافيين الكويتية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية ومبرة إبراهيم طاهر البغلي، وعدد من البنوك الكويتية ومنها بنك الائتمان الكويتي والبنك الأهلي الكويتي.