قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد في افتتاح دورته السابعة التي ستعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، وذلك تقديرا لعطائها السينمائي الكبير الذي قدمت خلاله عددا كبيرا من الأفلام المهمة، أغلبها كانت تناقش قضايا المرأة.



وقالت د.عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، في بيان رسمي، بحسب موقع «سيدتي نت»: نبيلة عبيد تعد أحد رموز السينما المصرية عبر تاريخها الطويل، وصاحبة بصمة مهمة في تقديم قضايا المرأة على الشاشة الفضية، خاصة أنها قدمت العديد من روايات الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، الذي يعتبر أكثر الأدباء المصريين والعرب تعبيرا عن هموم المرأة ومشاكلها.



من جهته، قال السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان: تكريم نبيلة عبيد في مهرجان أسوان يأتي اعترافا بفضلها في تقديم عشرات الأفلام المهمة، التي ستبقى في ذاكرة السينما العربية علامات علي دور السينما الكبير في تبني هموم المجتمع، وواحدة من نجمات الشباك المعدودات في تاريخ السينما المصرية.