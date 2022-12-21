إلهام الفضالة: صممت على الاسم.. والنص فيه جرأة حلوة

شهاب جوهر: قضية العمل غير مستهلكة والبدري هو المناسب له

حمد البدري: دون مبالغة لم أرَ منذ فترة عملاً متكاملاً بهذا الشكل

محمد الحملي: لأول مرة أشتغل مع فريق آخر وهذا تحدٍ بالنسبة لي

عبدالله الطليحي: انتظرونا برمضان فالعمل قوي وخلطته متعوب عليها



ياسر العيلة



أقامت شركة «دريم بيكتشرز» للإنتاج الفني للفنان والمنتج شهاب جوهر مؤتمرا صحافيا مساء امس الاول في قاعة «إكليل» بفندق الميلنيوم، خاصا بالمسلسل الدرامي الجديد «النون وما يعلمون»، بحضور نخبة من نجومه على رأسهم النجمة إلهام الفضالة والفنانون شهاب جوهر وعبدالله الطليحي ومحمد الحملي وطيف وحسن المطوع وشبنم خان، بالإضافة الى المخرج حمد البدري والمؤلف الكاتب عبدالرحمن أشكناني، وسط حضور إعلامي مميز.



وخلال المؤتمر ابدى المنتج الفنان شهاب جوهر إعجابه بنص المسلسل الذي يراه مختلفا عن النصوص التي تعرض حاليا، ثم تحدث نجوم العمل عن مشاركتهم وأدوارهم فيه.



«الأنباء» التقت نجوم المسلسل، حيث كشفت بطلته النجمة إلهام الفضالة عن سبب اختيارها لاسم «النون وما يعلمون»، قائلة: عرض علي أكثر من اسم للعمل لكنني صممت عليه، خاصة انه غير مستهلك، بالإضافة الى أن الشخصيات داخله كل واحدة منها تقول «أوريك النون وما يعلمون».



وأضافت الفضالة: تعبت على هذا النص بشكل كبير كونه مميزا ولكاتب شاب هو عبدالرحمن أشكناني، وللأمانة كتابته جميلة، ومن كثر ما أنا أعجبت بكتاباته اشترينا أنا وشهاب نصين منه، والحلو عند أشكناني أنه يملك الجرأة في الطرح وليست الجرأة المبتذلة، وأنا بطبيعتي من الفنانات المحافظات في أعمالي، ودائما أراقب الفنانات، وأقول لهن على سبيل المثال هذه الجملة «لا تقوليها»، و«هذا اللبس لا تلبسيه» والحمد لله العمل أجيز من الرقابة بدون أي ملاحظات، كاشفة عن أنه كان مخططا ان يتم تصوير المسلسل العام المقبل لكن شاءت الأقدار ان نبدأ تصويره حاليا.



من جانبه، قال منتج وبطل العمل الفنان شهاب جوهر: «النون وما يعلمون» نص جميل جدا ومختلف تماما عن الاعمال التي اعتدنا عليها، والجميل في هذا النص انه لا يناقش قضية خاصة بالمجتمع الكويتي فقط ولكنها قضية يمكن تناولها في أي بلد في وطننا العربي، وان شاء الله الناس ستشاهد عملا جميلا.



وكشف جوهر عن انه كان هناك اكثر من اسم مرشح لإخراج هذا العمل. وتابع: وقع الاختيار على المخرج حمد البدري الذي كانت له تجربة سابقة مع النجمة إلهام الفضالة من خلال مسلسل «في حضن الشوك»، ورأيت أنا والهام ان رؤية حمد البدري هي المناسبة لهذا النص.



أما المخرج حمد البدري، فقال: المسلسل اجتماعي ودون مبالغة أنا ومنذ فترة طويلة لم أمسك «سكريبت» لعمل متكامل مثل هذا النص، وبالفعل سيكون «النون وما يعلمون» مفاجأة كبيرة للجمهور.



وقالت الفنانة القديرة طيف: أجسد في العمل شخصية جديدة علي، أول مرة أقدمها، وفيها نسبة شر.

وأوضحت سر الكيمياء التي تجمع بينها وبين النجمة إلهام الفضالة، قائلة: نحن اشتغلنا معا في ثلاثة أعمال من قبل، وأصبحنا نفهم بعض من النظرة، وبشكل شخصي أنا أحبها والعمل معها متعة، وإلهام على شاشة التلفزيون شخصية أخرى ومختلفة، وأنا أرتاح في العمل معها.



بينما قال الفنان محمد الحملي: أقدم في المسلسل «كاركتر» لشخص اسمه «كمال»، وإن شاء الله يليق الدور بالمشاهد، وأتمنى أن أندمج مع فريق العمل كوني أول مرة اشتغل معهم، خاصة أنني ومنذ فترة اقدم أعمالا من إنتاجي ومع فريقي الخاص، و«النون وما يعلمون» هو تحد بالنسبة لي أن أقدم عملا على أرض وجمهور آخر، كاشفا عن ان العمل مع الفنان المنتج فيه راحة أكثر وفنيا الموضوع يكون أحلى.



وتحدث الفنان عبدالله الطليحي، قائلا: متفائل ومتشجع من الآن لهذا المسلسل كون فريق العمل قويا والخلطة متعوبا عليها، ودوري فيه مختلف كليا عن السابق، وأقول للمشاهدين «نطرونا» في رمضان.



من جانبه، قال كاتب العمل عبدالرحمن اشكناني: فعليا أستطيع ان أقول ان العمل جديد على المستوى الخليجي، ففي كل نهاية حلقة صدمة، والشخصيات فيها مفاجآت، ولا تمشي على إيقاع واحد، مجيبا عن سؤالنا عن التصنيف المناسب لمسلسل «نون وما يعلمون»، قائلا: هو دراما اجتماعية تحمل إثارة وتشويق، ولذلك أقول لك انه عمل نادر نوعا ما، وخط جديد على الدراما الخليجية يجذب كل فريق العمل.



أما الفنان الشاب حسن المطوع، فقال: أتشرف بثاني عمل أمثل فيه أمام النجمة إلهام الفضالة عقب مشاركتي معها في مسلسل «نفس الحنين»، وسعيد بأن تكون بدايتي الفنية بهذه القوة، وإن شاء الله نقدم شيئا جميلا في ظل وجود نجوم كبار بالعمل مثل الفنان شهاب جوهر والفنان عبدالله الطليحي والفنانة طيف وباقي الفريق.