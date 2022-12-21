يحرص بنك الكويت الوطني على أمن وسلامة موظفيه. وفي هذا الإطار، نفذ البنك بنجاح تجربة إخلاء وهمية للمقر الرئيسي بهدف الوقوف على مدى جاهزية فرق الأمن والسلامة في التعامل مع حالات الطوارئ.



أشرفت إدارة الأمن في البنك الوطني على تنفيذ الإخلاء الوهمي بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء في وزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة.



وبهذه المناسبة، قال رئيس إدارة الأمن وقسم مكافحة الجرائم المالية في بنك الكويت الوطني، خالد المتروك: أمن وسلامة موظفينا وعملائنا أهم أولوياتنا وركيزة أساسية في تصميم جميع استراتيجيات العمل ولذلك لا نحيد أبدا عن اتباع أفضل وأحدث المعايير العالمية المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة.



وأضاف: هدفنا من الإخلاء الوهمي اختبار مدى جاهزية النظم والمرافق ودراية موظفي البنك بسبل مواجهة حالات الطوارئ، إضافة إلى رفع خبرات الموظفين في ذلك الشأن.



وأشار إلى ما أظهره الموظفون أثناء الإخلاء من التزام بتنفيذ التعليمات الإرشادية واتباع الخطط واستخدام مخارج الطوارئ تحت إشراف موظفي إدارة الأمن.



وتقدم المتروك بالشكر للهيئات الحكومية التي لم تتوان في تقديم المساعدة في تنفيذ تجربة الإخلاء الوهمي وفي مقدمتها الإدارة العامة للإطفاء بوزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة.



ودأب بنك الكويت الوطني على تنظيم دورات تدريبية وندوات تثقيفية لموظفيه بانتظام حول إجراءات الأمن والسلامة انطلاقا من التزامه الراسخ بتطبيق أعلى معايير الأمان المعتمدة عالميا.



ويعد مبنى بنك الكويت الوطني أيقونة معمارية ينسجم تصميمها مع الاتجاه الحديث للمباني والهندسة المعمارية التي تأخذ في اعتبارها أعلى وأكثر معايير السلامة كفاءة عالميا والأخذ في الاعتبار مراعاة تلك المعايير ليس فقط على صعيد التصميم بل يمتد ذلك إلى المواد المستخدمة وتوزيعها إضافة إلى استخدام أحدث نظم المصاعد والإطفاء وإنذار الحريق داخل المبنى.