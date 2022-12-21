أعلنت شركة الاستثمار الأميركية «إيغل فوتبول هولدنغ»، في بيان صحافي، أنها قامت بالاستحواذ على نادي ليون الفرنسي.

يسيطر على الشركة القابضة رجل الأعمال جون تيكستور، الذي يمتلك أيضا حصصا في أندية عدة هي كريستال بالاس الإنجليزي وبوتافوغو البرازيلي ومولينبيك البلجيكي.

وتمت الصفقة التي تقدر قيمتها بأكثر من 800 مليون يورو (850 مليون دولار) بعد أكثر من ستة أشهر من المفاوضات. وأصدرت شركة «اولمبيك ليون غروب» القابضة التي تمتلك النادي الفرنسي بيانا بعد إغلاق بورصة باريس، وأعادت نشر ما أعلنه تكستور.



وقال رجل الأعمال الأميركي البالغ من العمر 57 عاما «تبدأ قصة جديدة اليوم».