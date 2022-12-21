أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، قرارا بوقف المستشار لدى محكمة الجنايات في جبل لبنان القاضي شادي قردوحي عن العمل، إلى حين صدور القرار بحقه عن المجلس التأديبي.



وجاء قرار وزير العدل غداة إحالة القردوحي الى المجلس التأديبي، «بناء على مخالفات ارتكبها، تمثلت بالإدلاء بتصريحات إعلامية، وتغريدات على حسابه على (تويتر) انتقد فيها أداء السلطة القضائية، وعددا من زملائه القضاة، وهو ما شكل إحراجا للمراجع القضائية التي اعتبرت أنه خالف (مبدأ التحفظ) وجاهر بملاحظاته على أداء بعض القضاة والهيئات القضائية، وتسليط الضوء على ما اعتبره تمييزا في الأحكام والقرارات التي تصدر، وتأكيده أن القانون لا يطبق إلا على الفقير الذي لا سند له، بينما ينفذ الكبار من حكم القانون».



وعلى أثر تبلغه قرار وقفه عن العمل، رد القردوحي بتغريده نارية جاء فيها «وسام جديد على صدري قرار وقفي عن العمل.. برافو يا فاسدي القضاء وهنري الخوري».



وقبل إحالة القردوحي الى المجلس التأديبي، وجه مجلس القضاء الأعلى تنبيهات للقاضي المذكور، حذره من أن مواقفه تشكل إساءة للسلطة القضائية وتزعزع ثقة الناس بها، إلا أنه استمر في هذه المواقف.



وسبق هذا الإجراء قرار صدر عن المجلس التأديبي للقضاة الأيام الماضية، قضى بطرد قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل من القضاء. وبرر المجلس قراره بأن القاضي المذكور، لم يعط الإنتاجية اللازمة خلال عمله كقاض في شمال لبنان، وتراكمت الملفات لديه، قبل نقله من مركزه ضمن التشكيلات القضائية التي صدرت في العام 2017. وأفادت مصادر قضائية بأن القاضي باسيل «بصدد الطعن بهذا القرار أمام المجلس الأعلى للتأديب، الذي يرأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الذي سيكون قراره نهائيا ومبرما ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة».