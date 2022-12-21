حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» انه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون انشائها، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قياديين سابقين في وزارة المالية الى النيابة العامة.



وقالت «نزاهة» في بيان لها ان التهم الموجهة اليهما تتمثل في شبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام الواردة في المادة رقم (14) من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمعتبرة من جرائم الفساد اعمالا رقم (22) من قانون رقم 2 لسنة 2016 إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.



وأكدت «نزاهة» في بيانها عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها بأي طريقة.