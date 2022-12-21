دارين العلي



أكـــدت وكيلــة وزارة الأشغال م. مي المسعد أن الوزارة تعمل للتغلب على الظروف التي تحول دون تطوير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، لافتة إلى أن العمل يتم حاليا على التغلب على هذه المعوقات لتطوير المركز للقيام بمهامه. وأعلنت م. المسعد خلال زيارة تفقدية قامت بها صباح اليوم الثلاثاء إلى إدارات وأقسام المركز للوقوف على سير العمل فيه أن الوزارة تسعى إلى حصول المركز الحكومي على شهادة الأيزو ليضاهي المختبرات العالمية، مبينة أن الوزارة بدأت أولى خطواتها في هذا الاتجاه وسنسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمالها. وقالت المسعد خلال جولتها برفقة الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي بالتكليف م. إيمان العمر «إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على مكونات المركز والوقوف على قدرات الكوادر الوطنية العاملة فيه، معربة عن سعادتها بجهود تلك الكوادر الوطنية التي تقوم بإنجاز أعمالها». وأشارت إلى أهمية الأعمال المنوط بها المركز، لافتة إلى سعي الوزارة لتطوير الأبحاث في المركز باعتباره قلب الوزارة.



وأكدت المسعد أهمية نتائج الفحوصات التي يقوم بها المركز سواء المتعلقة بأعمال الأسفلت أو الأعمال الأخرى وما يترتب عليها من نتائج لتطوير تلك الأعمال التي تنفذها قطاعات الوزارة المختلفة.