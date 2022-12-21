أعلنت وزارة المالية أمس انها خاطبت الجهات العسكرية الثلاث (وزارة الدفاع ـ الحرس الوطني ـ قوة الإطفاء) بإمكانية صرف مكافأة الصفوف الأمامية، وذلك بعد عرض كشوف المستحقين التي تم التدقيق عليها من ديوان الخدمة المدنية على وحدة جهاز المراقبين الماليين لدى الجهات الثلاث وذلك للتدقيق عليها واعتمادها وفقا للقيود الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 2021 بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021، وقد بلغت مكافأة الصفوف الأمامية اجمالي مبلغ 249.606.912 دينارا للجهات العسكرية الثلاث.



وأكدت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي جاهزية المبلغ عند الوزارة واستعدادها للصرف فور اعتماد وحدة جهاز المراقبين الماليين لاستمارة الصرف لدى الجهات العسكرية الثلاث.



واضافت المنيفي ان الوزارة بدأت بإجراءات صرف البدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة للجهات (بدل الاجازات) التي تقدمت بطلباتها وهي 6 جهات حكومية. وأوضحت ان الجهات الحكومية تقوم بتقديم طلباتها للصرف على دفعات بعد استكمال الدورة المستندية لديها واعتماد الطلبات من مراقبي شؤون التوظف ووحدة جهاز المراقبين الماليين.



وأكدت حرص وزارة المالية على صرف مكافأة الصفوف الامامية والبدل النقدي للمستحقين في الجهات الحكومية دون أي تأخير، والوزارة تقوم بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية لتذليل أي معوقات تواجهها.